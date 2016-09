später lesen Fahndung nach Golf aus Heinsberg Unbekannter schießt auf vollbesetztes Auto in Roermond FOTO: Jungmann Teilen

Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend in der Roermonder Innenstadt auf ein vollbesetztes Auto geschossen. Wie durch ein Wunder sei niemand verletzt worden, heißt es bei der Polizei. Der Täter kam offenbar in einem VW Golf mit Heinsberger Kennzeichen zum Tatort.