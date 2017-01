22-Jährige in Auto auf L117 eingeklemmt

Unfall in Wassenberg

Bei einem Unfall auf der L117 zwischen Wassenberg und Rothenbach wurde am Dienstagnachmittag eine Frau schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Die 22-jährige Fahrerin aus Wassenberg kam gegen 13.10 Uhr mit ihrem Opel-Corsa offenbar in einer Kurve von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über ihren Wagen und prallte anschließend gegen einen Baum. Das Auto war so schwer beschädigt, dass die Feuerwehr die Frau mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreien musste. Unter anderem wurde das Dach des Opels weggeschnitten. Die junge Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die L117 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zwischen dem Kreisverkehr Birgelen und dem Ossenbrucher Weg für mehr als eine Stunde voll gesperrt.

(maxk)