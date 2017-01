Kreis Heinsberg: Wie verbreitet sind "Reichsbürger"?

Sie lehnen die Bundesrepublik ab, sind überzeugt, dass das Deutsche Reich noch in den Grenzen von 1871 existiert, und einige sind rechtsextremistisch orientiert: die sogenannten Reichsbürger. Mindestens 4500 von ihnen gibt es momentan in Deutschland, hatte eine Umfrage unserer Politikredaktion bei den Innenministerien und Verfassungsschutz-Behörden der Länder im Dezember ergeben. Dass auch im Kreis Heinsberg "Reichsbürger" leben, bestätigt Polizeipressesprecher Paul Kemen für den zuständigen Staatsschutz in Aachen auf Anfrage unserer Redaktion: "Die Zahl ideologisch gefestigter ,Reichsbürger' im Kreis Heinsberg bewegt sich hiesigen Schätzungen zufolge im oberen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich." "Reichsbürger" in den Reihen der Kreis Heinsberger Polizei seien indes nicht bekannt. Berichte über einzelne Verdachtsfälle in Nordrhein-Westfalen hatte es im Oktober und November gegeben.

Der Staatsschutz Aachen ist vorrangig für die Bekämpfung politisch motivierter Kriminalität zuständig, und zwar auch im Bereich der Kreispolizeibehörde Heinsberg. Ihm sind in dieser Funktion auch im Kreis Heinsberg lebende Menschen bekannt, "die Aussagen der ,Reichsbürger'-Szene verwenden und typische Verhaltensweisen zeigen", erklärt Kemen. Er weist jedoch darauf hin, dass es nicht einfach sei, jemanden dieser Szene zuzuordnen: "Da die Motivationen vielfältig sind, kann nicht jeder als ideologisch gefestigter Angehöriger der ,Reichsbürger'-Bewegung eingestuft werden. Neben Rechtsextremisten, Querulanten und Verschwörungstheoretikern bewegen sich in dieser heterogenen Szene auch Personen, welche - beispielsweise wegen Zahlungsunfähigkeit - versuchen, staatliche Maßnahmen durch ihr Verhalten abzuwehren." Festzustellen sei, dass "Reichsbürger" aus allen Gesellschaftsbereichen stammten.

Auf die Heterogenität der Szene weist auch Jan-Philip Schreiber hin, der Pressesprecher am Landgericht Mönchengladbach und damit für den Amtsgerichtsbezirk Erkelenz, Wegberg und Hückelhoven zuständig ist. Er bestätigt gegenüber unserer Redaktion, dass es sogenannte Reichsbürger im gesamten Landgerichtsbezirk gibt: "Es mag andere Landgerichtsbezirke geben, die damit mehr zu tun haben, aber auch wir haben Verfahren, in denen das Thema eine Rolle spielt - insbesondere bei Zwangsvollstreckungsverfahren, bei denen sich Nachteile gegenüber Gerichtsvollziehern ergeben."

Nachdem im Oktober ein sogenannter Reichsbürger bei einer Razzia nahe Nürnberg auf Polizisten geschossen hatte - vier von ihnen wurden verletzt, von denen einer später starb -, ordnet der Staatsschutz Aachen auf Anfrage unserer Redaktion ein, wie gefährlich diese Szene sein könnte. "Viele ,Reichsbürger' fallen nicht durch Straftaten auf, sondern wegen ihrer die BRD nicht anerkennenden, verqueren Kommunikation mit Behörden. Auch diese Personen werden ,unter die Lupe genommen'," berichtet Paul Kemen. "Die ,Reichsbürger'-Bewegung wird als teilweise extremistische Szene ,im Auge behalten', stellt jedoch nach hiesiger Bewertung für den hiesigen Zuständigkeitsbereich derzeit keine ernstzunehmende Bedrohung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung dar." Und für Waffen gelte grundsätzlich, dass Personen, die sich als charakterlich ungeeignet oder unzuverlässig erwiesen, waffenrechtliche Erlaubnisse nicht erteilt oder entzogen würden. Dem gingen dann intensive Einzelfallprüfung durch die zuständige Polizeidienststelle voraus.

Die Menschen in der Region gehen mit der "Reichsbürger"-Thematik seit Herbst vergangenen Jahres sensibler um. Dazu stellten Polizei und Staatsschutz in Aachen fest: "Angesichts der gewaltsamen Vorfälle und der Berichterstattung ist die Sensibilität bei Bürgern und vor allem Verwaltungsbehörden gestiegen. Dies ist in den vergangenen Wochen mit einem erhöhten Hinweisaufkommen einhergegangen." Hinweise zu Straftaten oder potenziell gefährlichen "Reichsbürgern" können bei jeder Polizeidienststelle eingereicht werden.

Quelle: RP