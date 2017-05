später lesen Evakuierung einer Schule Zwölfjähriger schreibt Bombendrohung auf Tafel 2017-04-28T15:52+0200 2017-04-28T15:48+0200

Weil auf einer Tafel in einer Realschule in Übach-Palenberg eine Bombendrohung stand, wurde die Schule am Freitag evakuiert. Wie sich herausstellte, war ein Schüler für die Drohung verantwortlich.