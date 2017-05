Langenfeld/Monheim: 15 neue Lotsen kümmern sich um Zugewanderte

15 neue Sprach- und Integrationslotsen haben erfolgreich den Qualifizierungskurs abgeschlossen. "Nach der Übergabe der Zertifikate nehmen sie ihren Dienst auf", berichtet Helene Adolphs vom Kreisverband der Caritas. Bereits seit acht Jahren koordiniere dessen Fachdienst für Integration und Migration dieses Lotsen-Projekt. Seit 2011 bestehe hierbei eine enge Zusammenarbeit mit dem Kreisintegrationszentrum.

Laut Koordinatorin Irina Kronberger sind die Lotsen sehr wichtig für die Integrationsarbeit im Kreis Mettmann. Sie unterstützten Zuwanderer sowie Mitarbeiter von Dienststellen bei der Kommunikation. "Dabei helfen die zwei- und mehrsprachigen Sprach- und Integrationslotsen des Caritasverbandes nicht nur, die sprachlichen Barrieren zu überwinden, sondern fungieren auch als Vermittler zwischen den Kulturen." Sie begleiten laut Kronberger zugewanderte Menschen ohne ausreichende Deutschkenntnisse zu Terminen bei Ämtern, Dienststellen der Kreisverwaltung, Beratungsdiensten, Institutionen der Gesundheitsversorgung und anderen Einrichtungen, informieren zudem über Hilfsangebote.

Besonders in der Flüchtlingsarbeit seien die Lotsen sehr gefragt, so Adolphs. "Sie begleiten bei den ersten Schritten in Deutschland und vermitteln unter anderem bei Behördengängen, bei der Schulanmeldung und Arztterminen." Auch vermittelten sie deutsche Kultur und gesellschaftliche Werte. Bei dem viertägigen Lehrgang wurden die 15 Teilnehmer auf ihren finanziell honorierten Einsatz vorbereitet. Für etliche der nunmehr 83 Sprach- und Integrationslotsen des Caritasverbandes wurde laut Adolphs die Tätigkeit zum Sprungbrett in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. "Der Lotsenpool beherrscht aktuell 27 Sprachen. Bedarf gibt es noch bei Albanisch, Rumänisch, Bulgarisch, Kurdisch, Italienisch, Bengali und Tigrinja."

Infos bei Irina Kronberger, Tel. 02102 - 1004974, oder unter integrationslotsen@caritas-mettmann.de

(mei)