Bei einem Auffahrunfall auf der Elberfelder Straße in Wiescheid hat eine 19-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen erlitten.

Laut Polizei trug sich der Unfall am Dienstag gegen 18.10 Uhr in Höhe von Haus Nummer 45 zu. Die 19-Jährige war Beifahrerin im Audi A 3 eines 23-jährigen Solingers. Die beiden waren in Richtung Langenfeld unterwegs. Als der 23-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte das der Fahrer des VW Sharan hinter ihm zu spät. Der 55-jährige Leichlinger fuhr mit seinem Kompakt-Van auf das Heck des stehenden Audi auf. Die Verletzte wurde ins Solinger Klinikum gebracht. Den Gesamtschaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf rund 600 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Elberfelder Straße im Bereich der Unfallstelle für zirka 45 Minuten gesperrt werden.

(gut)