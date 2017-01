Langenfeld: 77-Jähriger bei Brand schwer verletzt

Bei einem Zimmerbrand in einer Seniorenwohnanlage am Auguste-Piccard-Weg in Langenfeld hat ein Bewohner am späten Dienstagabend Brandverletzungen und eine schwere Rauchgasverletzung erlitten. Der 77-Jährige wurde in eine Kölner Spezialklinik gebracht. Die übrigen 87 Bewohner der Anlage blieben laut Polizei unverletzt. Ursache dürfte den Ermittlern zufolge ein "unsachgemäßer Umgang mit Feuer (Kerze/Zigarettenkippen)" gewesen sein.

Alarmiert wurde die Feuerwehr wegen des Zimmerbrands im zweiten Obergeschoss des dreistöckigen Gebäudes um 21.39 Uhr. Als die Rettungskräfte eintrafen, befand sich der 77-Jährige noch in seiner bereits stark verrauchten Wohnung. Feuerwehrleute brachten den Schwerstverletzen ins Freie.

Der Brand war schnell gelöscht. "Zeitgleich wurden die Bewohner der angrenzenden Wohnungen nach draußen geführt und solange von den Einsatzkräften betreut, bis die Flure mit Hilfe eines Überdruckbelüfters durchgelüftet waren und die Wohnungen nach kurzer Zeit wieder betreten werden konnten", berichtet Feuerwehr-Sprecher Frank Noack. Unterstützt wurden die Brandschützer von Helfern des DRK und der Malteser. Wegen der potenziell hohen Zahl von Betroffenen hatte die Feuerwehr vorsichtshalber Stadtalarm ausgelöst. Insgesamt waren 67 Kräfte im Einsatz. Zu Ende war dieser gegen 23.30 Uhr.

Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 30.000 Euro. Wegen der eisigen Temperaturen gefror das Löschwasser auf Straße und Gehweg. Betriebshofmitarbeiter der Stadt Langenfeld und Feuerwehrleute streuten die Stelle ab.

Die Senioren-Wohnanlage am Auguste-Piccard-Weg gehört der in Köln ansässigen Haus Baden Bauträger GmbH und ihrer Tochter Rhein Beton. Ihre Bewohner sind zum Teil hochbetagt und werden in ihren Wohnungen gepflegt. Insgesamt gehören der Firmengruppe nach Unternehmensangaben mehr als 53 Häuser mit insgesamt 2537 Wohnungen im Großraum Köln. Der Schwerpunkt liegt auf Ein- und Zwei-Zimmer-Apartments für Senioren, Behinderte, Alleinstehende und Paare.

