später lesen Langenfeld 77-Jähriger wird bei Feuer in Altenheim schwer verletzt Teilen

Twittern





2017-01-26T07:50+0100 2017-01-26T07:50+0100

Bei einem Brand in einem Altenheim in Langenfeld hat ein 77-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Im Zimmer des Mannes sei am späten Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei mit.