Rad aus Garage gestohlen 80-Jähriger verfolgt und stellt Fahrraddieb in Monheim 2017-07-04T15:57+0200 2017-07-04T16:07+0200

Mit so viel Gegenwehr hatte der Dieb wohl nicht gerechnet: Ein 80-Jähriger hat am Dienstag in Monheim erfolgreich einen 32-Jährigen verfolgt, der ein Fahrrad aus seiner Garage gestohlen hatte.