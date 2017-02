später lesen Langenfeld A542: Auffahrt in Immigrath wird ab März gesperrt 2017-02-26T18:17+0100 2017-02-27T00:00+0100

Ab Montag, 6.März, ist in der Anschlussstelle Immigrath die Auffahrt in Fahrtrichtung Monheim wieder gesperrt. Dann wird Asphalt auf dem sanierten Brückenbauwerk und den Rampen der Anschlussstelle aufgetragen. Anschließend werden sowohl Auf- als auch Abfahrt in Fahrtrichtung Monheim möglich sein.

Heike Schoog Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Heike Schoog (og) ist stellvertretende Redaktionsleiterin in Langenfeld. zum Autorenprofil schließen