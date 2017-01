Langenfeld: Als über Langenfeld die Luftschiffe fuhren

Oscar Erbslöh, der Namenspatron der Luftsportgruppe in Wiescheid, stürzte 1910 mit einem Zeppelin ab. Von Sabine Schmitt

Das Ende kam abrupt. Am 13. Juli 1910. In Dokumenten aus der Zeit heißt es, im Tal der Wupper herrschte Nebel, die Sicht in der Höhe soll aber gut gewesen sein. So startete am Morgen um 9 Uhr das Luftschiff an der Luftschiffhalle in Leichlingen - und verschwand schnell im Nebel. An Bord befanden sich der Ballonfahrer Oscar Erbslöh, die Ingenieure Hans Leo Höpp und Rudolf Kranz, der Monteur Joseph Spicks und Max Toelle. Nach einer halben Stunde dann ein ohrenbetäubender Knall über Neuenkamp bei Pattscheid. Die Ballonhülle war explodiert, das Luftschiff stürzte ab. Die Besatzungsmitglieder, heißt es, wurden aus der Gondel geschleudert. Sie waren auf der Stelle tot.

Oscar Erbslöh - der Mann, nach dem sich die Langenfelder Luftsportgruppe (LSG) benannt hat, die jedes Jahr Anfang September das große Flugplatzfest in Wiescheid veranstaltet - ist heute Abend Thema eines Vortrags in Leichlingen (siehe Info-Box). Heimatforscher Klaus-Dieter Hartmann zeichnet anhand von Bildern und Textdokumenten das kurze Leben des prominenten Ballonfahrers und Luftschiffers nach.

FOTO: Stadtarchiv Leichlingen

FOTO: Stadtarchiv Leichlingen

Viele Zeitungen und Wochenblätter berichteten damals, im Juli 1910, über den Absturz. Oscar Erbslöh, nachdem auch das verunglückte Luftschiff benannt war, wurde nur 31 Jahre alt. Seine Geschichte ist eine traurige und eine faszinierende zugleich.

Erbslöh hatte vor seinem Tod als erster deutscher Ballonfahrer 1907 das zweite Gordon-Bennett-Rennen in St. Louis (USA) gewonnen. 1909 begann er dann mit der Konstruktion eines eigenen Luftschiffes.

Den Leichlinger Klaus-Dieter Hartmann beschäftigt Erbslöhs Geschichte seit etwa 20 Jahren intensiv. Er hat unzählige Büchern gewälzt, Zeitschriften, Zeitungen. Manchmal stößt er immer noch auf neue Dokumente. Gerade erst, erzählt der 62-Jährige, habe er einen historischen Zeitungsartikel erhalten. Wann ist und wo ist er erschienen? Klaus-Dieter Hartmann weiß es nicht. "Wie Leute das mit Zeitungsartikeln so machen, hat auch hier jemand nur das Bild und den Text ausgeschnitten." Der Rest bleibe ein Rätsel. Möglicherweise spekuliert Hartmann, sei der Text in Österreich erschienen.

Das Unglück löste nicht nur in Leichlingen und Umgebung, sondern in ganz Deutschland und auch im Ausland Entsetzen aus. Solche historischen Texte und Bilder sind es, aus denen Hartmann die Geschichte des bekannten Ballonfahrers Puzzlestück für Puzzlestück zusammensetzt. Thema des Vortrags heute Abend wird aber auch der lokale Bezug Erbslöhs und der Luftschifffahrt zu den Städten Leichlingen, Leverkusen, Langenfeld und Umgebung sein.

In der Leichlinger Ortschaft Balken stand die damals größte Luftschiffhalle Deutschlands. "Im Tal der Wupper, begrenzt durch seitliche Hügel war es der ideale Standort für einen Luftschiffhafen", sagt Hartmann. "Anfang 1909 begannen die Bauarbeiten, und in wenigen Monaten entstand die erste und größte freistehende Luftschiffhalle in Deutschland."

Die Halle war 80 Meter lang, etwa 27 Meter hoch und etwa 30 Meter breit. Die Baukosten betrugen 65.000 Reichsmark. Offizielle Einweihung: am 1. November 1909 - nicht mal ein Jahr später war Erbslöh tot. Etwa zehn Jahre später, 1921, wurde die Halle dann abgerissen, das Material daraus woanders verbaut. "Viele der Steine stecken heute noch in Häusern, etwa in der Ortschaft Balken", sagt Klaus-Dieter Hartmann.

Quelle: RP