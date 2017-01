Monheims Grossbaustellen 2017: Am Waldbeerenberg wird der Boden bereitet

Bagger, Kräne und Bauarbeiter sind in diesem Jahr an vielen Stellen zu sehen, vor allem in Baumberg, in der Altstadt und an der Rheinpromenade. Von Martin Mönikes

Monheim Die Monheimer erleben eine bemerkenswerte Phase ihrer Stadtentwicklung. Auch in diesem Jahr bleibt das Tempo hoch, in dem die Gänseliesel-Stadt primär dank sprudelnder Steuerquellen mit prägenden Bauten und großzügigen Umgestaltungen im öffentlichen Straßenraum ihr Aussehen verändert. "Die Einmündung Krischer-/Niederstraße in die Rheinpromenade werden die Monheimer Ende 2017 kaum wiedererkennen", vermutete der städtische Chefplaner Thomas Waters im Redaktionsgespräch über die Großbaustellen dieses Jahres.

Rheinpromenade Die Straßenverlegung mit dem Bau des Kreisverkehrs an der genannten Stelle ist seit einigen Wochen in Arbeit, der begonnene Hotelbau wird fortgesetzt. Für die drei mehrgeschossigen Paeschke-Wohnhäuser - das Projekt "Stadteingang Monheim" - wird bereits an der Tiefgarage gearbeitet. Die Hochbauten werden folgen und bereits im Sommer soll der Schiffsanleger fertig sein, nicht nur fürs Piwipper Böötchen. Alle Genehmigungen liegen vor, die Aufträge sind erteilt. Die Rheinpromenade, "da, wo der Rhein die Stadt Monheim unmittelbar berührt", wird die Straße für Fahrzeuge zurückgebaut, "Fußgänger und Radler bekommen deutlich mehr Platz", freut sich Waters auf die Realisierung eines seiner Lieblingsprojekte.

Feuerwache Begonnen wird in diesem Jahr mit dem Bau der neuen Feuer- und Rettungswache an der Oranienburger Straße. Nach Angaben von Rathaussprecher Thomas Spekowius werden die Bagger in einigen Monaten anrollen. Die Kosten betragen etwa 18 Millionen Euro. Insgesamt größer und moderner soll die Wache werden, der Platz auf dem Gelände maximal ausreizt werden. Auch die Fläche, auf der die gerade gefällten Bäume standen, wird bebaut, sagt Torsten Schlender, Vizechef der Feuerwehr.

Altstadt Im öffentlichen Verkehrsraum geht es in den nächsten Monaten um die Fortsetzung des Umbaus der Altstadt. Am Alten Markt und der Turmstraße wird die jetzt schon praktizierte Verkehrsberuhigung zukünftig durch eine Mischverkehrsfläche deutlich gemacht. Hochwertiges Natursteinpflaster passt zum Altstadtcharakter und soll nach den Worten von Waters die Belebung der Außengastronomie unterstützen. Gleiches geschieht beim Umbau am Kradepohl, einer bislang eher ungeordneten Fläche. Gleichzeitig kann dort die im vergangenen Jahr abgeschlossene Renovierung der evangelischen Altstadtkirche durch einen neuen Vorplatz harmonisch abgerundet werden.

Baumberg Die Baumberger werden sich vermutlich im Frühjahr besonders über die Fertigstellung der Hauptstraße freuen. Im Baumberger Osten nimmt die Erschließung am Waldbeerenberg konkrete Formen an, wo nicht nur etwa 100 Einfamilienhäuser sowie 95 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entstehen werden. Jetzt schon ist das Oval des neuen Sportplatzes deutlich zu erkennen. "Für die dazugehörige Sporthalle sind die Aufträge vergeben, der Baubeginn steht bevor", so Waters. Die Fertigstellung dieser Halle ist auch für ein anderes Projekt wichtig. Die vorbereitende Planung für das frühere Schulgelände an der Geschwister-Scholl-Straße sieht am Standort der Turnhalle Wohngebäude vor, die von der neuen Städtischen Wohnungsbaugesellschaft errichtet werden sollen, allerdings erst, wenn die Sportler in die neue Halle umziehen können. Die Neubebauung am Scholl-Gelände sieht auch einen Lebensmittel-Vollsortimenter vor, der zur Revitalisierung des Einkaufszentrums Holzweg dienen wird.

Stadtzentrum In Monheim-City beginnt die Verwaltung im Frühjahr ein Gutachterverfahren, um gemeinsam mit den Eigentümern die Flächen zwischen Rathausplatz, Gartzenweg und Vereinsstraße passend zum "Handelskonzept Monheim" zu entwickeln. Ob der Bau des neuen Ärztehauses bzw. der Abriss des alten Krankenhauses in der Schulstraße noch in 2017 beginnt, ist fraglich. Waters: "Der Investor steht bereit, die Pläne sind fertig, es fehlen die letzten Verträge."

Kreisverkehr Auf jeden Fall fertig wird in 2017 der Kreisverkehr am Ende der A 542, der für die Mitarbeiter in den großen Unternehmen an der Alfred-Nobel-Straße den Weg nach Monheim deutlich verbessern wird. Wegen der Überlastung des Straßenbau-Landesbetriebes - Stichwort: A1-Autobahnbrücke Leverkusen - tritt die Stadt Monheim als Bauherr auf.

