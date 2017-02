Langenfeld: Anwohnerin kritisiert Engpass am Weißenstein

Fahrbahn-Parkplätze sollen Raser auf der Stichstraße an der alten B 8 ausbremsen. Laut Inge-Lore Marché bewirkt die Regelung aber das Gegenteil. Von Bericht von Martin Mönikes

Wer als Autofahrer von der Düsseldorfer Straße (alte B 8) an der Kreuzung Treibstraße/Weißenstein ins Wohngebiet Langfort abbiegt, fühlt sich nach rund 150 Metern "ausgebremst". Auf der rechten Seite, unmittelbar nach der Einmündung Am Alten Broich, hält entweder der 777er Bus an seiner Haltestelle, und/oder rechts am Fahrbahnrand parkende Autos verengen die Straße so, dass sie über fast 50 Meter nur einspurig befahrbar ist. Wenn Gegenverkehr aus dem Wohngebiet aus Richtung Reiterhof Langfort kommt, muss gewartet werden. Der Engpass verführt dazu, schneller als erlaubt zu fahren, "in beide Richtungen, gerade in morgendlichen Spitzenzeiten", sagt ein regelmäßiger Beobachter.

"Warum wird hier der Verkehrsfluss so gestört?" fragt nun am RP-Telefon Inge-Lore Marché, die in Langfort wohnt, regelmäßig den Engpass befährt und "immer wieder kritische Situationen, auch für die Radfahrer beobachtet". Vor allem ist ihr unerklärlich, dass ein für mehrere Monate bestehendes absolutes Haltverbot an dieser Stelle ersatzlos entfernt wurde. Inge-Lore Marché und auch ihr Ehemann, der an der Engstelle - sicherheitshalber, aber gegen die Vorschriften - auf dem Gehweg radelt, glauben nicht, dass die fünf oder sechs Parkplätze am Fahrbahnrand notwendig sind. "Hier gibt es genug Garagen und andere Freiflächen zum Parken."

Referatsleiter Franz Frank, im Rathaus neben Umwelt und Tiefbau auch für den Straßenverkehr zuständig, bestätigt, dass im Zuge der Baumaßnahme Kreisverkehr Düsseldorfer Straße im Vorjahr einige Monate das Halten in dem genannten Abschnitt des Weißensteins verboten war: "Das war notwendig wegen des Schleichverkehr zur Umgehung der Kreisel-Baustelle." Jetzt sieht die Verkehrsbehörde nur noch bei Großveranstaltungen auf Gut Langfort eine Notwendigkeit, das Parken dort zu verbieten, "weil über den Weißenstein die Pferdeanhänger an- und abfahren". Frank sieht am Weißenstein in den wenigen Parkmöglichkeiten am Fahrbahnrand sogar eine willkommene Hilfe bei der Verkehrsberuhigung dieser auch von vielen Radlern genutzten Zufahrt ins Wohngebiet. "Hier wird immer noch zu schnell gefahren", verweist auf er auf Messprotokolle.

Seit vorigem Herbst sind auf dem insgesamt als 30er-Zone ausgewiesenen Weißenstein zusätzlich Radwegestreifen mit Piktogrammen markiert. "Mehr Sicherheit für Radfahrer geht nicht", ist Frank überzeugt. Selbst auf der stark befahrenen Solinger Straße würden nach dem Umbau ab September Schutzstreifen als ausreichend angesehen. Auch seitens der Busfahrer gebe es keine Klagen über unzumutbare Störungen, weil der Gegenverkehr abgewartet werden müsste, sagt der Amtsleiter. Deshalb hält er die geltenden Parkregeln am Weißenstein - anders als Anwohnerin Marché - für vernünftig.

Quelle: RP