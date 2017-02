Baumberg: Architekten gestalten Baumberg 2020

Der Siegerentwurf für den Kirchhügel von St. Dionysius stammt von den Kölner Geschwistern Heiermann. Von Cristina Segovia-Buendía

Das Konzept für den Neubau des Pfarrzentrums Kirchberg in Baumberg steht. Vor kurzem wurde der Gewinner-Entwurf im Pfarrzentrum der Gemeinde vorgestellt: Der Kirchberg soll stärker in Szene gesetzt, der Dorfplatz zum verbindenden Element zwischen Kirche, Neubau und Kita werden.

Für die komplette Umgestaltung des Pfarrzentrums Kirchberg hatte die katholische Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius, in Zusammenarbeit mit dem Kölner Architektenbüro Neubig Hubacher, im Herbst einen Wettbewerb ausgelobt. Von den sieben eingereichten Ideen, überzeugten das Preisgericht am Ende die Entwürfe der Kölner Architekten-Geschwister Bernadette und Severin Heiermann in Kooperation mit dem Landschaftsarchitekten Johannes Böttger. "Alle Arbeiten hatten ein sehr hohes Niveau und die Entscheidung fiel uns nicht leicht", erklärte Organisator Simon Huber. "Am Ende überzeugten uns die Gewinner, weil es das wirtschaftlichste aller Projekte ist, mit einem sehr schlüssigen und kompakten Raumkonzept."

Die Geschwister Heiermann und Böttger haben sich bei ihren Entwürfen darauf konzentriert, den Wust aus unterschiedlichen architektonischen Zeitaltern zusammenzufügen, durch ein verbindendes Element, wie den neugestalteten Dorfplatz. "Uns war es wichtig, den Kirchberg einen Berg sein zu lassen und das neue Gemeindehaus so klein wie möglich in die Umgebung zu integrieren", erklärte Landschaftsarchitekt Böttger. Ein einladender Treffpunkt, offen und ersichtlich für Passanten. Das sei nämlich aktuell nicht der Fall, denn obwohl die Kirche deutlich erkennbar sei, verstecke sich das Pfarrzentrum in einer Art Innenhof. Das soll sich ändern.

Ein verkleinertes, zweigeschossiges Pfarrzentrum soll entstehen, aus Ziegelsteinen und einem geneigten Dach aus Zinkblech, optisch angepasst an die Natursteinmauern, die den Kirchenhügel einfassen. "Wir wollen den Kirchberg als Dreh- und Angelpunkt für den Stadtraum gestalten und öffnen, den Kirchberg weiterentwickeln, erlebbar und schön machen", sagte Severin Heiermann. Kirche, Pfarrzentrum, Kita und Wohngebiet sollen in Verbindung zueinander stehen. Die komplette Neuordnung sei eine städtebauliche Herausforderung, findet Heiermann: "Weil wir alles einmal komplett umkrempeln müssen." Einfach sei ihnen diese Arbeit nicht gefallen, gestand Bernadette Heiermann ein. Nun aber sind sie zufrieden und glücklich darüber, dass sich ihr Entwurf als Sieger durchgesetzt hat. 2020, so die Pläne von Simon Huber, sollte das neue, energieoptimierte und nachhaltig erbaute Pfarrzentrum stehen. Der finanzielle Rahmen der Umgestaltung des 5000 Quadratmeter großen Areals wird sich zwischen vier und viereinhalb Millionen Euro bewegen.

Regine Ullrich vom Pfarrgemeinderat freut sich auf die Neugestaltung: "Für uns ist es eine große Chance, uns künftig anders präsentieren zu können - obwohl die bislang großzügigen Dimensionen im Pfarrzentrum verkleinert werden." Dies bliebe, aufgrund der für die Zukunft zu erwartenden rückgängigen Zahlen von Kirchengängern, leider nicht aus.

Quelle: RP