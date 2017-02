Langenfeld/Monheim: Bahnbetriebe räumen alte Schwellen weg

In unserem "Bürgermonitor" berichteten wir über ein umweltschädliches Holzlager. Jetzt hat der Eigentümer reagiert. Von Heike Schoog

Die Nachfrage der Rheinischen Post bei der Unteren Wasserbehörde war erfolgreich. Nach einem Ortstermin mit der für Langenfeld zuständigen Gebietsingenieurin haben die Bahnbetriebe Monheim (BSM) die alten Bahnschwellen von der Katzbergstraße inzwischen auf ihr eigenes Gelände gebracht. "Außerdem werden die im Zuge der Sanierungsarbeiten ausgetauschten Schwellen sukzessive beseitigt", sagt Annette Schmidt von der Unteren Wasserbehörde des Kreises Mettmann. Laut Schmidt müssen ungefähr 170 Bahnschwellen ausgewechselt und abtransportiert werden.

Das klang zunächst anders: Ursprünglich hatte Detlef Hövermann, Chef der Monheimer Bahnbetriebe, vor, die alten Schwellen erst am Ende der umfangreichen Sanierungsarbeiten an den Gleisen abzutransportieren. Für ihn machte es keine Unterschied, ob die Schwellen in den Gleisen liegen oder etwas davon entfernt abgelegt werden. "Diese Schwellen lagerten vorher 20 Jahre lang im Boden. Jetzt wurden sie herausgeholt. Vermutlich im Laufe des letzten Jahres", so der BSM-Chef beim ersten Gespräch mit der RP. Das mache für die Wasserschutzzone keinen Unterschied.

Aufmerksame Bürger, zu deren Fürsprecher sich Karl Wilhelm Bergfeld vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Langenfeld gemacht hat, hatten die Rheinische Post auf die Schwellen aufmerksam gemacht.

Die aufeinandergestapelten, alten Bahnschwellen lagerten am Ende der Katzbergstraße neben der Trasse der Monheimer Bahnen unweit vom nächsten Trinkwasserbrunnen. "Die Schwellen müssen schon vor längerer Zeit dort abgelegt worden sein, denn sie sind im unteren Bereich schon von Gras eingewuchert und teilweise zersetzt . An den Stirnseiten riecht man noch deutlich, dass die Schwellen mit aromatischen Kohlenwasserstoffen imprägniert sind." Darauf hatte Bergfeld hingewiesen. Dass diese, das Grundwasser gefährdende Ablagerung in der Wasserschutzzone II a auf Langenfelder Stadtgebiet liegt, ärgerte ihn besonders.

Auch beim Verbandswasserwerk Langenfeld/Monheim, sah man das kritisch. Denn die Brunnen, aus denen das Wasser geschöpft wird, liegen nur etwa 500 Meter neben den gelagerten Schwellen. Rudolf Gärtner vom Wasserwerk sah darin eine Gefährdung des Wassers. "Natürlich müssen die Schwellen weg", sagte der Fachmann. Das hat auch Annette Schmidt von der Untere Wasserbehörde als Aufsicht über die Wasserschutzzone II a so gesehen und wollte die Schwellen nicht länger dulden.

