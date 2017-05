später lesen Monheim Baumberger feiern ihre Hauptstraße FOTO: Matzerath FOTO: Matzerath 2017-04-30T19:06+0200 2017-05-01T00:00+0200

Sie war noch nicht richtig geöffnet, da war sie schon wieder geschlossen. Und auch den schicken neuen Bodenbelag konnte man kaum sehen. So dicht drängten sich am Samstag die Besucher des Festes zur Eröffnung der Hauptstraße in Baumberg. Natürlich mussten die Autos an diesem Tag noch mal draußen bleiben. Von Isabel Klaas