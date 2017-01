Monheim: Baumberger Kaiser's wird zu Netto

Die Zukunft des Marktes an der Geschwister-Scholl-Straße ist gesichert. Auch sonst tut sich gerade viel am Holzweg. Von Sabine Schmitt

Für die Mitarbeiter der Kaiser's Filiale an der Baumberger Geschwister-Scholl-Straße hat das Bangen ein Ende. Eine Zeit lang gab es die Befürchtung, die Filiale könnte vom Aus bedroht sein. Jetzt steht fest: Die Discountkette Netto, die zu Edeka gehört, wird den Markt übernehmen und, so heißt es, auch das dazugehörige Team. "Im Rahmen der Integration der Kaiser's-Filialen übernimmt Netto alle Mitarbeiter." Das teilte Netto auf Anfrage unserer Redaktion mit. Das Team von Kaiser's weiß auch schon Bescheid - und freut sich.

Zum Zeitplan äußert Netto sich vage. "Die Integration der Märkte in NRW, einschließlich der Filiale in Monheim-Baumberg, wird bis zum Ende des 1. Quartals abgeschlossen sein", schreibt ein Sprecher aus der Zentrale. Im Markt selbst heißt es: Die Filiale werde Ende Februar vorübergehend für den Umbau schließen, und dann Mitte März als Netto wiedereröffnen.

Damit ist jetzt auch bekannt, wie es mit der dritten und letzten Kaiser's Filiale in Langenfeld und Monheim weitergeht. Für die beiden Langenfelder Filialen stand das schon länger fest. In das Ladenlokal in der Stadtgalerie zieht Aldi ein und soll demnächst eröffnen. An der Hauptstraße wird Kaiser's durch Rewe ersetzt.

Netto statt Kaiser's in Baumberg. Die Anwohner reagieren unterschiedlich auf die Nachricht. Über dem Eingang des Marktes wird bald nicht nur ein anderes Schild hängen. Auch das Sortiment wird sich ändern. Netto ist ein Discounter, der Marken- und Eigenmarken-Artikel anbietet. In Monheim und Baumberg gibt es bereits je eine Filiale: eine am Ernst-Reuter-Platz und eine an der Hauptstraße in Baumberg. Mit Blick auf das neue Sortiment sagt eine Kaiser's-Kundin: "Schade, dass es dann bald keine Wurst- und Käse-Theke mehr gibt." Denn anders als bei Kaiser's ist bei Netto alles schon eingeschweißt und verpackt. Wer Scheibchen kaufen möchte, muss weiter weg einkaufen.

Anwohnerin Katharina Peters, die am Samstag 91 Jahre alt wird, und immer noch alleine einkaufen geht, freut sich, dass Netto kommt und das Angebot von Aldi ergänzt. Und dann sagt sie noch etwas, das auch andere hier denken: "Hauptsache, der Laden steht nicht leer." Das sei wichtig für das ganze Einkaufszentrum am Holzweg. Denn Kaiser's galt immer als Kundenmagnet.

Deshalb ist auch der Besitzer der Eisdiele froh, dass es so gekommen ist, und wenn er aus seinem Laden auf seine Nachbarn schaut, ist er ohnehin sehr zufrieden gerade. "Hier tut sich was", sagt er und zeigt auf das gegenüberliegende Geschäft, in dem früher mal die Sparkasse war. Noch sind die Fenster verhangen, aber in Kürze soll da ein Elektromarkt eröffnen. Gleich neben an, auf der anderen Seite der Unterführung, will die Stadt Monheim mit Moki einziehen, geplant seien ein Café und Angebote für Eltern und Kinder, sagt die Stadt. Und auch am anderen Ende des Einkaufszentrums kündigen sich neue Mieter an, sagt der Eisdielenbesitzer. In den ehemaligen Schreibwarenladen (zuletzt Wettbüro) ziehe eine Physiotherapie-Praxis, gegenüber soll ein Yoga-Studio hinkommen, berichtet er. Der für die Ladenlokale zuständige Verwalter war gestern telefonisch nicht erreichbar.

