Langenfeld: Berufsorientierungsbörse nimmt Anmeldungen an

Die Berufsorientierungsbörse (Bob) 2017 am Mittwoch, 10. Mai, 11 bis 17 Uhr, in der Langenfelder Stadthalle wird voraussichtlich wieder ausgebucht sein. Dies erwartet der Initiator und Vorsitzende des Trägervereins "Bob plus", Hans-Dieter Clauser. "Auch in diesem Jahr werden wir eine bemerkenswerte Berufsorientierungsbörse auf die Beine stellen und so jungen Menschen die Möglichkeit bieten, sich über Ausbildungen, Studiengängen, Anforderungen und Trends am Arbeitsmarkt direkt vor der eigenen Haustüre zu informieren", sagt Clauser. Schüler, Eltern und Lehrer könnten in persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen sowie den Weiterbildungs- und Beratungseinrichtungen in den direkten Austausch gehen. "Für Jugendliche und Unternehmen ist die Bob ein absoluter Gewinn, und ich kann nur jedem jungen Menschen, der bald die Schule verlässt, empfehlen, diese Börse zu besuchen und mit den Praktikern ins Gespräch zu kommen", sagt Clauser.

