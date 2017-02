Langenfeld: Bibliothek zeigt Schiffsfriedhöfe

Fotokreis bereiste die Bretagne und die Normandie.

Thomas Gutmann (gut) ist Lokalredakteur der Rheinischen Post in Langenfeld/Monheim.

Spätestens im Februar machen sich viele Familien Gedanken, wohin es in den nächsten Sommerurlaub gehen soll. Eine Anregung könnte die Ausstellung bieten, die am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr in der Langenfelder Stadtbibliothek eröffnet wird: Ein Fotokreis, der auch regelmäßig Reisen unternimmt, stellt seine Aufnahmen unter dem Titel "Normandie und Bretagne - Landschaft und Skulptur" aus.

Horst-Peter Jansen, Bernd Brünner, Christoph Schellenberg und Andreas Irgang haben vor anderthalb Jahren die beiden nördlichen Landstriche Frankreichs bereist. Ihre Fototour führte die vier vom Mont St. Michel über St. Malo, Dinard, Cap Frehel, Ploumanach, Trègastel, Rostellec, Douarneznez, Port Louis und Etel bis nach Carnac. Die Hauptziele auf dieser Strecke waren bretonische Schiffsfriedhöfe, die Landschaft um die "rosarote Granitküste" sowie Steinmonumente. Diese Menhire der Bretagne sind große, einzeln stehende Monolithe, die in der Jungsteinzeit vor etwa 6000 Jahren aufgerichtet und zum Teil wieder umgestürzt wurden.

Die Ausstellung in der Stadtbibliothek, Hauptstraße 131, ist bis zum 3. März zu besichtigen. Die Bücherei ist geöffnet dienstags und freitags, 9 bis 19 Uhr, mittwochs und donnerstags, 14 bis 19 Uhr, sowie samstags,10 bis 14 Uhr.

