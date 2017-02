Monheim: Bücherei braucht einen Gaming-Raum

Die Stadtbibliothek führt im Frühjahr die elektronische Selbstverbuchung ein und baut den Eingang um. Von D. Schmidt-Elmendorff

Die hohen Kartons im Eingang der Stadt-Bibliothek sind Vorboten für den baldigen Eintritt ins digitale Zeitalter: die Selbstverbuchung. "Etwa ab April können unsere Nutzer die Medien dann über die drei Automaten einlesen lassen", sagt Martin Führer, Leiter der Monheimer Stadtbibliothek. Mit dem RFID-Projekt gehe aber keine Personalreduzierung einher. Auch weiterhin werde eine Mitarbeiterin im Foyer ansprechbar sein. Aber die überdimensionierte Theke werde verkleinert werden. Zudem soll der Eingang barrierefreier gestaltet werden, denn in der schleusenähnlichen Konstruktion bleiben regelmäßig Rollatoren und Kinderwagen stecken. Auch der Sanitärbereich versprühe noch immer den Charme der 70er, so Führer.

Demnächst soll der Auftrag für ein Architektenkonzept erteilt werden, mit dem auch weitere Probleme gelöst werden sollen: Für das neu installierte Angebot "Gaming" gibt es keine schallisolierte Räumlichkeit. Auch die Schülergruppen, die nachmittags ganz im Sinne des neuen Selbstverständnisses die Bibliothek als "individuellen Raum im öffentlichen Raum" in Beschlag nehmen, bräuchten einen abgeschotteten Bereich. "Vielleicht könnte man dies durch eine Ständerkonstruktion in der Saalmitte lösen", so Führer. Nachdem die VHS den einstigen Zeitschriftensaal mit Kursen belegt hat, ist das Raumangebot eher geringer geworden. Auch eine potenzielle Nutzung des ehemaligen Musikschultraktes ist nicht mehr möglich, nachdem dort die Jugendberatung eingezogen ist.

Auch inhaltlich trägt die Bibliothek ihren Teil zur inklusiven Stadt bei. Es werden immer mehr Lehrbücher zum Erwerb der deutschen Sprache angeschafft. Wer nicht mobil ist, kann sich über die BibNet-Onleihe Medien auf den heimischen PC herunterladen. "Das Angebot umfasst 20.000 Medien. Nutzer der Bibliotheken im Kreis Mettmann können sich mit ihren Zugangsdaten und Passwörtern einloggen und Bücher, CDs und Hörbücher herunterladen", berichtet Führer. "Wir haben insgesamt circa 100.000 Ausleihen im Jahr, aus Monheim allein 11.000." Einen Zugriff auf 2000 auch internationale Zeitungen und Zeitschriften ermöglicht das BibNetPress.

Auch in Vorbereitung des RFID-Projektes, bei dem jedes einzelne Buch, jede CD und DVD erfasst werden muss, trennte sich die Bibliothek 2016 von 5392 Medien, also 11,3 Prozent des Bestandes. "Aussortiert wird, was in schlechtem Zustand ist oder seit 2012 nicht mehr ausgeliehen wurde,"so Führer. Er habe bei den Romanen aber immer noch ein paar Schätzchen aus den 70ern, die den Stempel der Stadtbücherei Düsseldorf tragen. 2016 wurden 3600 neue Medien angeschafft, mit einem Budget von 13.500 Euro ist der Bereich "Gaming" ausgestattet. Hierfür wurde eine Honorarkraft eingestellt.

Neben einer halben Stelle für das RFID-Projekt wurde auch eine für die Bildungskoordination geschaffen, also die Zusammenarbeit mit den Schulen. "Für die Sekundarschule bieten wir jetzt Klassenführungen an", berichtet Anna Henhöfer. Für die Schüler des Gymnasiums habe sie Sprechstunden zum Thema Facharbeiten eingerichtet, diegenerell in der Q1 anstehen. "Die Schüler sind da ziemlich auf sich selbst gestellt. Sie erhalten nur Merkzettel, wie man zitiert und Fußnoten setzt. Ich biete ihnen ein Recherchetraining und Hilfe bei der Eingrenzung des Themas an." Bei den Grundschulen war eine Klassenführung bisher immer der Initiative einzelner Lehrer anheimgestellt. "Viele Lehrer kennen das Angebot gar nicht", so Henhöfer. Da sei mit Blick auf die Kinder aus dem Berliner Viertel fatal, wenn auch deren Eltern selten die Schwelle zur Bibliothek überschreiten.

