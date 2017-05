später lesen Langenfeld Bürgerverein bietet Kultur 2017-05-05T19:38+0200 2017-05-06T00:00+0200

Die Langenfelder Initiative "Für Bürger mit Bürgern" hat neben ihren festen Angeboten wie Boule, Gehirn-Jogging oder geselligem Tanzen auch im Mai wieder besondere Ausflüge im Programm. So geht es am kommenden Dienstag, 9. Mai, in die Düsseldorfer Cranach-Ausstellung im Kunstpalast Ehrenhof. Der Bus startet um 13.45 Uhr am Freiherr-vom-Stein-Haus, Hauptstraße 83. Am Samstag, 20. Mai, steht der "Fliegende Holländer" in der Rheinoper an (Beitrag: 32 Euro). Anmeldung: Montag und Mittwoch, 10 bis 11 Uhr, im Freiherr-vom-Stein-Haus oder unter Telefon 02173 167996.

