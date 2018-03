später lesen Langenfeld Der Aalschokker für Baumberg ist da FOTO: Matzerath FOTO: Matzerath 2018-03-02T18:10+0100 2018-03-03T00:00+0100

Gestern ist der restaurierte Aalschokker Fiat Voluntas per Tieflader in Monheim eingetroffen und wurde an der Ecke Sandstraße/Monheimer Straße auf ein wendigeres Fahrzeug umgeladen. An diesem Wochenende wird das künftige Museumsschiff auf dem Parkplatz an der Klappertorstraße aufgestellt.