Langenfeld: Die vielen Tücken der Farbe Weiß

Für Birgitt Schehm ist das Kommunionskleid ihrer Tochter Leah (9) ein Projekt, das sie schon seit längerem verfolgt. Es soll gut sitzen, weder zu lang noch zu kurz sein und außerdem auch ein bisschen schick sein. Manche Kleider seien ihr etwas zu schlicht, klagt sie, das Kind wirke dann eher wie ein Geist, der durch die Kirche spukt. "Wenn das Kind dann auch noch, so wie Leah, etwas blass ist, ist ein ganz weißes Kleid nicht optimal", erklärt sie. Also creme-farben muss das Festgewand sein.

In vielen verschiedenen Geschäften hat sie schon gesucht, sogar in einem Brautmodenladen, weil sie dachte, dort vielleicht etwas in kleiner Größe zu finden, für Blumenkinder oder so. Für die Mutter aus Solingen ist die Kleiderbörse für Kommunions-Kleider im Gemeindezentrum St. Martin in Richrath eine gute Möglichkeit, im besten Fall günstig an ein Kleid zu kommen. Denn, wenn das Kommunionskleid überhaupt eine gute Passform haben soll, müsse man für ein neues Kleid schon mindestens 100 Euro anlegen - nach oben offen.

Die Börse ist gut besucht. "Es werden etwa 56 Kleider angeboten, dazu kommen in etwa 22 Trödeltische", erklärt die Vorsitzende der KAB Langenfeld, Elsbeth Löken. Seit 20 Jahren veranstaltet die KAB nun schon diese Plattform, die Nachfrage bei Käufern und Verkäufern ist ungebrochen. Man wolle die Börse aber nicht zu groß gestalten, damit die gemütliche Stimmung bei Kaffee und Kuchen erhalten bleibe, erklärt Löken.

Neben den vielen Kleidern, die heute hier ihre Besitzerin wechseln, gibt es im Raum nebenan Trödel. Nicola Becker und ihre Tochter Fiona (11) verkaufen abgelegte Spielsachen und Kleidungsstücke der Kinder. Gelohnt habe sich der Aufwand schon, Hauptsache, der Kram sei bald weg. Das verdiente Geld minus acht Euro Tischgebühr teilt sich Becker mit ihrer Tochter: "Sie hat mir ja schließlich geholfen und auch hier gesessen und gewartet, dann wird auch geteilt", sagt die Blondine. Trotz der niedrigen Preise hätten dennoch einige Käufer zu feilschen versucht.

Nur gering sind dagegen die Preisnachlässe bei den Kommunionskleidern, die in der Anschaffung recht teuer sind. Sonja Süß verkauft die Kleider ihrer Zwillingstöchter für 65 bis 70 Euro pro Stück. Den Kopfschmuck ist sie schon losgeworden. Für ein Kleid habe es zwar eine Interessentin gegeben, die wollte aber, dass das Kleid noch gereinigt werde. Das sieht Sonja Süß nicht ein, schließlich wurde es nur einmal getragen. Ihr Pech: Für viele andere Kinder waren die Kleider ihrer Töchter zu groß. Ohne Kleid muss am Ende auch Leah Schehm wieder abziehen, Mutter Birgtitt hatte zwar zwei, drei schöne Kleider ins Auge gefasst: "Die hätten wir dann aber noch umnähen lassen müssen, das kostet wieder Geld und funktioniert auch nicht mit jedem Stoff." Also heißt es: weitersuchen.

