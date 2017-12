Monheim: Dienststellen in Monheim ändern Öffnungszeiten

Dienststellen in Monheim ändern Öffnungszeiten

Mit den Weihnachtsfeiertagen und den Ferien ändern sich auch die Öffnungszeiten städtischer Einrichtungen.

Petra Czyperek (pc) ist Redakteurin bei der Rheinischen Post in der Lokalredaktion Langenfeld.

Das Moki-Café am Eierplatz zum Beispiel ist ab 23. Dezember geschlossen bis einschließlich 16. Januar. Bei den Kultureinrichtungen an der Tempelhofer Straße und am Berliner Ring gelten folgende Regelungen: Die Verwaltung der Volkshochschule hat während der Weihnachtsferien vom 27. Dezember bis 5. Januar wochentags von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Die Bibliothek schließt vom 27. Dezember bis einschließlich 2. Januar. Die Geschäftsstelle der Musikschule am Berliner Ring bleibt vom 22. Dezember bis einschließlich 5. Januar zu, die der Kunstschule vom 22. Dezember bis einschließlich 7. Januar.

Dienststellen wie Bürgerbüro oder Standesamt sind zwischen Weihnachten und Silvester normal geöffnet.

