Kreis Mettmann: Diese Vögel flattern zurzeit in unseren Gärten

Zum siebten Mal lässt der Naturschutzbund Nabu die Wintervögel zählen. Auch in Langenfeld und anderen Städten des Kreises Mettmann. Von Domenica Holtkamp und Alexandra Rüttgen

Die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt Haan (Agnu) gibt sich besorgt. "Aktuell melden Vogelbeobachter im ganzen Land, dass in den Gärten auffallend wenig Vögel sind", heißt es auf der Homepage der Naturliebhaber. Auch innerhalb der Agnu sei vom Ausbleiben häufiger Arten berichtet worden: Blaumeise, Kohlmeise und Buchfink, die üblicherweise zu dieser Jahreszeit die Futterhäuschen anfliegen, werden seltener bis gar nicht gesehen.

"Eine erste Auswertung von Daten des Beobachtungsportals Naturgucker.de bestätigt, dass bei einigen Vogelarten, die im November aus Gärten gemeldeten Zahlen deutlich unter den Zahlen der Vorjahre liegen", berichtet Agnu-Mitglied Armin Dahl. Die Ursachen dafür können vielfältig sein: 2016 war der Bruterfolg wegen der nassen und kalten Witterung nur gering. Es gibt weniger Tiere. Und womöglich sind auch weniger Tiere aus Skandinavien und Sibirien nach Deutschland zum Überwintern gekommen.

Doch auch das so genannte Mastjahr kann seinen Anteil daran haben - die Waldbäume haben in diesem Jahr reichlich Samen entwickelt. Da sind die gefiederten Freunde an dem Futter der Vogelhäuschen eher weniger interessiert.

Um einen Überblick über den Bestand der heimischen Wintervögel zu erhalten, hat der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) bereits zum siebten Mal zur "Stunde der Wintervögel" aufgerufen, eine Zählung der Wintervögel an diesem Wochenende. Sie sei wichtig, um deutschlandweit ein möglichst genaues Bild von der Vogelwelt zu erhalten, erklärt Frank Gennes, Monheimer Stadtbeauftragter des Nabu. Jeder kann mitmachen: Man notiert von jeder Vogelart die höchste Anzahl an Tieren, die im Laufe einer Stunde in einem Garten oder einem Park zeitgleich zu sehen war. Die Beobachtungen leitet man an den Nabu-Bundesverband (www.nabu.de) weiter.

"Seit den Herbstferien habe ich kaum Vögel gesichtet. Deshalb bin ich neugierig zu erfahren, ob sich meine Beobachtungen mit bundesweiten Ergebnissen decken" sagt Thomas Kalff, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Bergischer Ornithologen. Vor allem die Wintervogelarten des Bergischen Landes wie Amsel, Haussperling, Blau- sowie Kohlmeisen seien zuletzt deutlich weniger zu sehen gewesen. Tatsächlich scheint der vergangene Winter besonders schlecht für viele Wintervogelarten gewesen zu sein. Das lassen zumindest die Meldungen vermuten, die besorgte Bürger dem Nabu mitgeteilt haben. "Wir haben auffällig viele Anrufe über die ausbleibenden Wintervögel bekommen", berichtet der Ornithologe Heinz Kowalski, stellvertretender Nabu-Landesvorsitzender. Dafür verantwortlich könnte die extrem kalte Brutsaison im Frühjahr sowie ein Virus im Ober- und Mittelrhein sein, das vor allem die Rasse der Amseln bedroht. Indes handele es sich um "naturbedingte Ereignisse, die sich von allein in den Folgejahren ausgleichen werden". So sei bewiesen, dass Amseln innerhalb von zwei Generationen Wiederstandkräfte gegen ein bestimmtes Virus entwickeln." Viel kritischer sieht er den stetigen Rückgang auch der Feldvögel wegen der industriellen Landwirtschaft. "Die Industrie setzt immer mehr Pestizide und giftige Stoffe ein. Dadurch kommt es zu Nahrungsmangel." Aber auch der Trend zu einem top-gepflegten Garten wirke sich aus. "Solange die Menschen ihren Garten nicht vogelfreundlicher gestalten, helfen auch Futterhäuschen wenig."

