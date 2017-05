Langenfeld: Drei Chöre singen flotte Gospels

Jung und Alt von "One Passion" lädt zum Frühjahrskonzert ein.

In den freikirchlichen Räumlichkeiten am Goerdeler Weg 8 in Langenfeld geben die drei "One Passion Gospelchöre" am morgigen Samstag, 18 Uhr, ein Konzert. So tragen die "Gospelkids" deutsch- und englischsprachige Songs vor - mit fetzigen Rhythmen und flotten Bewegungen. Die Langenfelder "SoulTeens" haben aktuelle Chartsongs einstudiert, zum Beispiel von Beyonce, aber auch gefühlvolle Gospel-Balladen sowie erstmalig einen eigens für die Jugendlichen geschriebenen Song, der Gospel- und Rap-Elemente vereint. Choreografien und teilweise auch der Harmoniegesang werden von den 12- bis 18-Jährigen inzwischen selbst entwickelt.

Auch die erwachsenen Sänger von "One Passion" zeigen, dass sie nicht nur singen, sondern auch Songs schreiben können. Zusammen mit Chorleiterin Esther Zanders und Pianist Joachim Grütter werden immer wieder neue Ideen entwickelt und verwirklicht.

In der Pause werden Snacks und Getränke angeboten. Der Eintritt kostet 5 Euro. Der Erlös fließt vor allem in die musikalische Arbeit im Kinder- und Jugendbereich.

(gut)