Langenfeld/Monheim: E-Bike-Fahrer bei Unfall in Langenfeld schwer verletzt

Ein Monheimer E-Bike-Fahrer hat bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Langenfeld schwere Kopfverletzungen erlitten. Wie die Polizei gestern mitteilte, trug sich der Unfall am Dienstag gegen 14.50 Uhr auf der Wilhelmstraße in der Stadtmitte zu.

Den Ermittlern zufolge fuhr ein 68-jähriger Autofahrer - ebenfalls aus Monheim - mit seinem silbergrauen Pkw Mazda 5 auf der Wilhelmstraße in Richtung Hauptstraße. In Höhe von Hausnummer 6 bemerkte er nach eigenen Angaben eine freie Parklücke auf einem angrenzenden Parkplatz neben der Straße. Er bremste sein Fahrzeug ab, um dann nach rechts über den abgesenkten Bordstein und den Gehweg hinweg in die Parkplatzzufahrt abzubiegen. Obwohl er sich dabei nach eigenem Bekunden sorgfältig umschaute, übersah er den 62-jährigen E-Bike-Fahrer, der auf dem rechten Gehweg der Straße einen Fahrradstreifen in gleicher Fahrtrichtung wie der Mazda befuhr.

Beim Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Am Mazda und am E-Bike entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 1150 Euro.

Laut Polizei war der E-Bikefahrer ohne Helm unterwegs. Gegenüber den Beamten habe er angegeben, der Geschenkgutschein für einen Helm liege zu Hause noch unter dem Weihnachtsbaum.

(gut)