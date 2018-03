Osterbräuche Osterschießen: Eier sammeln beim Osterpreisschießen

Auch in diesem Jahr laden die Sebastianer für Ostermontag zu der Aktion ein. Von Jana Huiyue Zhang

Jedes Jahr zu Ostern veranstaltet die Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft in Hilden das traditionelle Osterpreisschießen. Dieses Mal lädt sie für Montag, 2. April, von 10 bis 13 Uhr in die Schießhalle an der Oststraße 80 ein. Die Preisverleihung ist direkt im Anschluss. Im Jahre 1980 fand das erste Osterpreisschießen statt. Für die darauffolgenden Jahre ist unklar, ob es eine Fortführung der Aktion gab. Klar ist aber, dass sie 2000 mit dem Umzug der Schützenbruderschaft an die Oststraße wiederbelebt wurde. Seitdem ist das Osterpreisschießen ein fester Termin im Kalender der Sankt Sebastianer Schützen. "Wir haben uns damals gedacht: Wenn wir jedes Jahr ein Weihnachtspreisschießen anbieten, warum nicht auch eine Schießaktion zu Ostern?", sagt Mitglied Jörg Wiebusch.

Zu der Aktion sind nicht nur erfahrene Schützen eingeladen, sondern auch Anfänger, die sich ausprobieren möchten. Damit es fair bleibt und sich die Teilnehmer mit Gegnern auf demselben Niveau messen, gibt es eine Einteilung in Schützenklasse und Bürgerklasse. Die Aufgabe beim Osterpreisschießen ist schnell erklärt: Jeder Teilnehmer versucht, die zehn Meter entfernte Zielscheibe möglichst mittig zu treffen. Geschossen wird dabei stehend aufgelegt. Die Zielscheibe ist eine elektronische Simulation, das Ergebnis kann direkt nach dem Schuss auf einem Bildschirm gesehen werden. Für jeden Treffer in der Mitte gibt es ein buntes Ei. Die zehn besten Schützen gewinnen außerdem Sonderpreise. "Aber eigentlich sind die Preise gar nicht so wichtig", sagt Wiebusch. "Den Leuten geht es darum, am Ende einen Sack voller gewonnener Eier vorzeigen zu können." Anfänger werden bei ihren ersten Schießversuchen nicht alleine gelassen. Eine Aufsicht gibt es ohnehin, auch für erfahrene Schützen. Neulinge bekommen einen Profi an die Seite gestellt, der sie einweist. "Wichtig sind ein fester Stand, Ruhe und die richtige Atemtechnik", erklärt Wiebusch. "Beim Atmen muss man darauf achten, im richtigen Moment die Luft anzuhalten. Also am besten kurz vor dem Abdrücken." Nach ein bisschen Übung hätten auch Anfänger gute Chancen, die Mitte der Zielscheibe zu treffen. Beim Osterpreisschießen sind gewöhnlich rund 40 Teilnehmer dabei. In den letzten Jahren ist die Zahl allerdings leicht zurückgegangen. "In der Anfangsphase war der Ansturm sehr groß. Wir mussten die Schießzeit verlängern, damit jeder mal dran kam", sagt Wiebusch. "Mittlerweile gibt es aber eine größere Auswahl an Osteraktionen. Deshalb ist klar, dass die Leute sich auch für etwas anderes entscheiden als für unser Preisschießen." Trotzdem sei die Resonanz zufriedenstellend, so dass die Sebastianer mit ihrer Aktion weitermachen möchten.

Quelle: RP