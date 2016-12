später lesen Monheim Einbrecher hebeln zwei Wohnungen in einem Haus auf Teilen

Twittern







Unbekannte haben an Heiligabend in einem Mehrfamilienhaus an der Fichtestraße zwei Wohnungen aufgebrochen und unter anderem Schmuck sowie ein Sparbuch gestohlen.

Stephan Meisel Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Stephan Meisel (mei) ist Leiter der Lokalredaktion Langenfeld der Rheinischen Post. zum Autorenprofil schließen