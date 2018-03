später lesen Langenfeld Einbrecher im Schlafzimmer: Langenfelderin unter Schock 2018-03-07T18:12+0100 2018-03-08T00:00+0100

Einbrecher sind am Mittwoch gegen 1.35 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Beethovenstraße eingestiegen. Die Bewohnerin wurde wach und bemerkte zwei Männer in ihrem Schlafzimmer, so die Polizei.

