Langenfeld/Monheim: Einbrecher stehlen Tresor und Bohrmaschinen

Bohrmaschinen und einen Tresor haben Einbrecher aus einer Werkstatt an der Industriestraße in Langenfeld gestohlen. Nach Polizeiangaben hatten die unbekannten Täter zwischen Samstag, 12 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, die Eingangstür der Werkstatt aufgehebelt.

Zwei weitere Einbrüche meldet die Polizei aus Monheim. Zwischen Freitag, 12 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, hatten Unbekannte drei Baucontainer am Landecker Weg aufgebrochen und daraus diverse Elektrogeräte sowie Schlüssel entwendet. Zudem verunreinigten sie den Innenraum eines Containers mit dem Pulver eines Feuerlöschers. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro. Ob bei einem Einbruch am Wochenende in eine Schule an der Monheimer Straße etwas gestohlen wurde, steht laut Polizei noch nicht fest.

(mei)