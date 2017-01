Freizeit: Eislaufen noch bis Sonntag möglich

Die Schlittschuhläufer setzen zum Endspurt an. Noch bis zum Sonntag sind die beiden Eisbahnen auf dem Langenfelder Marktplatz (Bild;) und dem Monheimer Rathausvorplatz geöffnet.

In Langenfeld ist freies Eislaufen täglich von 11 bis 19 Uhr möglich, danach können Gruppen die Eisbahn buchen (Tel. 01522-6553039). Die Monheimer Eisbahn ist am Freitag von 10 bis 21 Uhr, am Samstag von 10 bis 17.30 Uhr (12-13 Uhr Showtraining) und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Bewegungstipps:

(elm/mei)