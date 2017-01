Monheim: Emma ist Mathe-Olympiade-Siegerin im Kreis

Sechstklässlerin fährt am 25. Februar zur Landesmeisterschaft. Das Otto-Hahn-Gymnasium heimste die meisten Preise ein. Von Sandra Grünwald

Bereits an der ersten Runde der Mathematik-Olympiade nahmen hundert Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums teil. Davon erreichten dreißig Schüler die zweite Runde. Weil einige krank waren, konnten schließlich nur siebenundzwanzig Schüler daran teilnehmen. "Insgesamt siebzehn Schüler haben einen Preis gewonnen", freut sich Reinhard Bias, der die Mathematik-Olympiade am Gymnasium organisierte. Darunter sind Schüler von der fünften bis zur zehnten Jahrgangsstufe. Es sind ein paar mehr Mädchen platziert als Jungen.

Zur offiziellen Preisverleihung fanden sich fast alle Schüler im Konferenzraum ein, wo Reinhard Bias nicht nur für jeden eine Urkunde, sondern auch einen Amazon-Gutschein vorbereitet hatte. Sechs Schüler durfen sich über einen dritten Preis und einen Gutschein im Wert von 15 Euro freuen. Sieben Schüler haben einen zweiten Preis und damit einen Gutschein im Wert von 20 Euro bekommen. Einen ersten Preis und damit auch einen Gutschein im Wert von 30 Euro haben Rebecca Kuhlmann, Eva-Charlotte Baer, Henrik Viehl und Emma Filthaut geschafft.

Und von den Erstplatzierten durfte sich Emma Filthaut (Klasse 6) ganz besonders freuen. Denn sie ist mit 29 von 30 erreichbaren Punkten Kreissieger geworden und hat sich damit für die Landesmeisterschaft am 25. Februar in Gütersloh qualifiziert. "Ich habe letztes Jahr auch schon mitgemacht", verriet die 11-Jährige. Mathe ist ihr Lieblingsfach. Doch mit einem so überragenden Ergebnis hat sie nicht gerechnet. "Ich bin schon ein bisschen aufgeregt", sagte sie. Doch sie will sich auf der Website der Mathematik-Olympiade schon mal auf den Landeswettbewerb vorbereiten. Und im nächsten Jahr geht sie in jedem Fall auch wieder am Start, sagte sie. Yannis Eilert (16) war als Sechstklässler beim Landeswettbewerb in Köln. "Die Aufgaben sind nicht anspruchsvoller, aber man braucht mehr Punkte", erinnerte er sich. In diesem Jahr hat er einen dritten Preis gewonnen. Genauso wie Julia Littwinski (11), die zum ersten Mal teilgenommen hat. "Wir wurden in der Klasse gefragt, wer gerne mitmachen will", erzählt sie. Es hat ihr jedenfalls so viel Freude gemacht. Schulleiter Dr. Hagen Bastian war stolz: "Keine Schule im Kreis hat so viele Preise bekommen wie wir."

Quelle: RP