Monheim: "Er ist wieder da": Satirisches Theater spielt in der Aula

Auf den ersten Blick eine Adolf-Hitler-Parodie, tatsächlich aber eine zugespitzte Auseinandersetzung mit einer Gesellschaft, die nach Sensationen dürstet - dies leistet der Roman "Er ist wieder da!" von Timur Vermes. Am Samstag, 14. Januar, 19 Uhr, bringt ihn das Westfälische Landestheater in einer Bearbeitung von Gert Becker auf die Bühne der Monheimer Aula am Berliner Ring. Karten kosten 14, 17 und 20 Euro. Vorverkauf bei Marke Monheim, Rathausplatz 20, Telefon 02173 276444, marke-monheim.de.

