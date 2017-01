Drogen im Wert von mehreren Millionen: Fahnder stellen in Langenfeld 150 Kilo Heroin sicher

Nach monatelangen Ermittlungen ist Fahndern ein Schlag gegen internationale Rauschgiftschmuggler gelungen. Zwei Männer aus dem Iran wurden festgenommen.

Drogenfahnder des Bundeskriminalamts haben in zwei Lastwagen rund 150 Kilogramm Heroin im Wert von mehreren Millionen Euro entdeckt. Das Rauschgift war in Hohlräumen der Auflieger versteckt. Es sollte nach bisherigen Erkenntnissen per Konvoi aus dem Iran und der Türkei nach Westeuropa geschmuggelt werden, wie das Bundeskriminalamt (BKA) und die Staatsanwaltschaft Wiesbaden am Donnerstag mitteilten.

Die Ermittler schlugen demnach in der Nacht zum Dienstag an der Autobahn 3 bei Langenfeld. Sie hatten die beiden Lastwagen schon zuvor beobachtet. Bei einer Röntgenkontrolle der Fahrzeuge entdeckten die Beamten Auffälligkeiten. Ein Spürhund fand schließlich das Heroin, das die Ermittler dann mit Hilfe einer Spezialwerkstatt aus den Hohlräumen holten.

Zwei Festnahmen

Beteiligt an der Aktion war auch die Düsseldorfer Polizei. Zwei iranische Fahrer im Alter von 37 und 41 Jahren wurden festgenommen und sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen liefen nach Angaben des BKA seit August 2016.

Der Handel mit Rauschgift sei nach wie vor die Haupteinnahmequelle der international organisierten Kriminalität, erklärte das BKA. Vor allem iranisch-kurdische Tätergruppierungen versuchten zunehmend, von dem lukrativen Geschäft zu profitieren.

Bereits 2014 war in Nordrhein-Westfalen ein Schlag gegen international agierende Rauschgifthändler gelungen. Damals wurden in Essen rund 330 Kilo Heroin entdeckt.

