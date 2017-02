Viele Kirchengemeinden bieten ab März Aktionen und gemeinsame Gebete an.

Mit dem März beginnt die Fastenzeit. Zu Beginn, am Aschermittwoch, 1. März., treffen sich im Berghausener Pfarrheim St. Paulus, Treibstraße, Frauen zum Besinnungstag. Beginn ist um 9.30 Uhr mit der Frauenmesse in der Kirche. Das Thema lautet: "Masche für Masche - eine Biografiearbeit in drei Stationen". Referentinnen sind Irmgard Heinen, Maria Poot und Ursula Reif. Flyer liegen in den Kirchen aus. Anmeldungen sind nur möglich bei gleichzeitiger Bezahlung der Teilnehmergebühr (zehn Euro) im Pfarrbüro.

Der Weltgebetstag am Freitag, 3. März, startet in der in der St. Paulus- Kirche. Die Philippinen sind in diesem Jahr das Schwerpunktland des Weltgebetstages. Vorbereitet wurde er von mehr als 20 christlichen Frauen unterschiedlichen Alters und aus allen Regionen des Inselstaates. Unter dem Titel: "Was ist denn fair?", zeigen sie in vielen Details die Folgen der weltweiten Ökonomie der Ausbeutung auf, die in scharfem Kontrast zu Gottes Zusage von einem Leben in Gerechtigkeit und Fülle für alle Menschen steht. Der Ablauf ist wie folgt: um 17 Uhr Ankommen, Imbiss, Austausch und Öffnung eines Eine-Welt Ladens im Pfarrheim an St. Paulus. Um 18 Uhr gibt es einen Bildervortrag über die Philippinen. Das Einsingen in der Kirche St. Paulus beginnt um 18.45 Uhr, der ökumenischer Gottesdienst um 19 Uhr. Die Gemeinde bietet einen Fahrdienst an. Informationen gibt es bei Familie Goltz, Tel. 02173 913943 (AB).

"Ein Ort der Stille. Ein Ort des Gebetes. Ein Ort des Lichtes. Ein Ort des Gesanges.", ist das Taizé-Gebet in die Kirche St. Gerhard überschrieben. Dabei können Gläubige gemeinsam mit anderen die Kraft der Stille, des Gebetes und des Gesanges erleben. Wer sich an der musikalischen Begleitung beteiligen möchte, ist willkommen. Die nächste Gebetszeit ist für Montag, 6. März, um 19 0 Uhr vorgesehen. In der Fastenzeit finden am Donnerstag, 9., 16. und 23. März jeweils um 9.15 Uhr Morgenmeditationen in der Kirche St. Paulus statt. Die Themen werden noch bekanntgegeben, so die Gemeinde.

Der ökumenische Frühjahrsgottesdienst im CBT Haus ist bereits zur Tradition geworden. Er steht für Freitag, 31. März, im CBT Wohnhaus St. Franziskus auf dem Programm. Sabine Gass, Psychosoziale Begleitung und Bewohnerbeauftragte freut sich auf viele Teilnehmer - auch Nicht-Bewohner.

(og/dpa)