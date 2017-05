später lesen Langenfeld Feuerwehr holt ängstliche Katze von hohem Baum FOTO: Feuerwehr FOTO: Feuerwehr 2017-05-02T18:37+0200 2017-05-03T00:00+0200

Aus neun Metern Höhe kommt auch eine Katze nicht mehr so leicht allein vom Baum. In Langenfeld musste am Sonntag die Feuerwehr einem Tier zu Hilfe kommen, das in großer Höhe festsaß - der "Klassiker der Einsätze", wie die Retter selbst sagen. Gegen 16.40 Uhr hatte die Feuerwehr laut Pressesprecher Frank Noack den Anruf bekommen: Eine Katze saß auf einem Baum am Ossenbrucher Weg und kam offensichtlich nicht mehr aus eigener Kraft herunter. Acht Feuerwehrleute in zwei Fahrzeugen rückten an. Die mitgebrachte Drehleiter konnten die Retter nicht einsetzen, da sie nicht nahe genug an den Baum herankamen.