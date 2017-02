später lesen Langenfeld Feuerwehr löscht Kamin Teilen

2017-02-06T18:12+0100 2017-02-07T00:00+0100

Zu einem stark rauchenden Kamin in einem Haus an der Düsseldorfer Straße ist die Feuerwehr am Sonntag gegen 22.30 Uhr ausgerückt. Die Wehrmänner beseitigten das brennende Holz und löschten es im Garten ab.

