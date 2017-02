Kreis Mettmann: Finanzverwaltung gibt Tablets an Nachwuchskräfte

In der Schule sind sie schon lange im Einsatz. Jetzt also auch in der Finanzverwaltung: Das Finanzministerium teilt mit, dass die Finanzverwaltung ihre Auszubildenden und Studierenden im mittleren und gehobenen Dienst mit Tablets ausstattet. Rund 1600 Auszubildende und Studierende erhalten damit mobilen Zugang zu digitalen Lernangeboten.

Finanzminister Norbert Walter-Borjans sagt: "Wir bieten eine weit über die Landesgrenzen anerkannte Top-Ausbildung an." Dazu gehöre es, dass junge Menschen schon beim Start in der Finanzverwaltung die Vorteile der neuen Technik nutzen und sie mobil einsetzen. So könnten die Nachwuchskräfte sowohl in den Bildungseinrichtungen als auch während der Stationen in den Finanzämtern auf die Lernangebote zugreifen - etwa beim örtlichen Finanzamt in Hilden.

Die Tablets sind Teil eines Programms zur Steigerung der Lernqualität in den Bildungseinrichtungen der Finanzverwaltung. Das schon vorhandene digitale Lernangebot soll ausgebaut werden. Ein Schwerpunkt werde dabei auf Podcasts für die mobile Wiedergabe liegen. Das unterrichtsbegleitende selbstständige Lernen stelle ein wesentliches Element der Ausbildung und des Studiums in der Finanzverwaltung dar - und soll auch einem Ziel dienen. "Wir wollen die bürgerfreundlichste Finanzverwaltung Deutschlands und ein attraktiver Arbeitgeber sein", sagt Walter-Borjans. "Dazu müssen wir schon in der Ausbildung die Weichen stellen - unter anderem mit einer zukunftsgerichteten Kommunikation." Mit der Einführung von Tablets greift die Finanzverwaltung NRW einen Vorschlag des Lenkungskreises "Finanzverwaltung der Zukunft" auf.

(bine)