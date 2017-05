später lesen Monheim Fliegerbombe an der Rheinpromenade ist entschärft FOTO: Spekowius, Thomas 2017-05-05T13:28+0200 2017-05-05T18:23+0200

Am Freitag ist in Monheim am Rhein eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie wurde um 16.55 Uhr erfolgreich entschärft.