später lesen Langenfeld Flüchtige Fahrer hinterlassen mehrere 1000 Euro Schaden 2017-02-28T18:12+0100 2017-03-01T00:00+0100

Ein jugendlicher Radfahrer hat am Donnerstag, gegen 17.55 Uhr, an der Straße "Am Alten Broich" in Berghausen einen in Höhe der Hausnummer 76-96 geparkten blauen VW Polo am linken Außenspiegel beschädigt. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet. Der Radfahrer, der dunkel gewellte Haare hatte, fuhr einfach weiter.