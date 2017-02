Langenfeld: Für Rollstuhlfahrer sind Gehwege zu eng

Bei einer Begehung in Citynähe kritisieren Nachbarn und Heimbewohner den Zustand von Langenfelder Bürgersteigen. Von Heike Schoog

Die Fahrt in die Stadt ist für Uwe Schulz (76) ein Geschicklichkeitsparcours. Schulz sitzt im Rollstuhl und lebt im CBT-Wohnhaus an der Eichenfeldstraße 21. Einmal in der Woche fährt er bei gutem Wetter in die Stadt. Doch der Weg ist für ihn voller Hindernisse. Bei einer Ortsbegehung gemeinsam mit Bastian Steinbacher (Referatsleiter Betriebshof) und Christian Benzrath (Referatsleiter Ordnung) haben sich Mitarbeiter des Hauses, Nachbarn und Fachleute getroffen. Initiiert hat das Treffen die Gruppe "Lebendige Nachbarschaft im Quartier".

Los geht es an der Einfahrt zum CBT-Haus. Um von dort problemlos zum Überqueren auf die Straße zu rollen, muss Schulz an die Seiten ausweichen. Dort ist der Abstand zur Straße am geringsten. Mittig ist der Höhenunterschied von der Einfahrt zur Straße mindestens doppelt so hoch. Bastian Steinbacher vom Betriebshof verspricht, einen etwa zwei Meter breiten Streifen anzugleichen. "Wenn die Bewohner uns auf konkrete Stellen hinweisen, können wir in den meisten Fällen helfen", sagt der Betriebshofleiter und macht sich Notizen.

Vor dem Haus Nummer 13 wird es für Schulz und seinen Rollstuhl richtig eng. Ein Treppenaufgang ist in den Bürgersteig hineingebaut. "Da können wir nichts machen", winkt Steinbacher ab. Ausgleichen will er jedoch die folgende Schräge. "Es ist schwierig für mich, den Rollstuhl auf Kurs zu halten, wenn die Einfahrt sich zur Straße hin absenkt und gleichzeitig Dellen im Beleg vorhanden sind. Das erfordert Geschick und Geduld."

Auch die Baumscheiben, die auf dem Weg in die Stadt den Bürgersteig in unterschiedlichem Maß verengen, bereiten ihm Probleme. Auch da verspricht Steinbacher Abhilfe. "Eine Baumscheibe", so Christian Benzrath, "wollen wir vergrößern, damit sie nicht weiter zum Falschparken einlädt." Benzrath geht davon aus, dass kleinere Arbeiten, die von der Stadt selbst erledigt werden können, nach Karneval in Angriff genommen werden. "Bei größeren Änderungen müssen wir uns mit dem Bereich Tiefbau abstimmen. Einige Arbeiten müssen wir gegebenenfalls ausschreiben und an andere Firmen vergeben." Das gelte zum Beispiel für die Piktogramme, die gut sichtbar darauf hinweisen sollen, dass auf der Eichenfeldstraße Tempo 30 gilt. "Daran hält sich kein Mensch", schimpft Gerd Rudolph, der in Haus Nummer 33 wohnt.

Ob, wie von einigen Teilnehmern der Ortsbegehung gewünscht, ein Lkw-Durchfahrtverbot durchgesetzt werden kann, bezweifelt Benzrath. "Davon wäre auch der Zulieferbetrieb für das Altenheim selbst betroffen", gibt Norbert Molitor, Chef des CBT-Hauses zu Bedenken. Auch die Versorgung vieler Läden in der City hänge davon ab.

Insgesamt leben im CBT-Haus an der Eichenfeldstraße 145 Menschen, 45 davon sind noch mobil. Für seine Bewohner bedeutet eine gut befahrbare Strecke Richtung Zentrum ein Stück Lebensqualität. Molitor will verhindern, dass Menschen, die auf Rollstühle oder Rollatoren angewiesen sind, den Weg auf die Straße nehmen, weil sie mit den Bürgersteigen nicht klarkommen. "Das habe ich auch schon oft beobachtet", betätigt Kurt Jaegeler. "Das ist abenteuerlich." Jaegeler ist Vorsitzender des Sozialausschusses in Langenfeld und besucht seine Mutter oft im CBT-Haus.

