Langenfeld: Hier zieht St. Martin durch Langenfeld

Durch die Straßen auf und nieder ziehen in den kommenden Tagen wieder zahlreiche Kindergarten- und Schulkinder mit ihren Laternen. Sie würden sich über schön geschmückte Häuser entlang des Weges freuen. Hier ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Der erste Martinszug startet in Richrath am Montag, 6. November, in der Grundschule Götscher Weg um 17.30 Uhr. Der Zug beginnt auf dem Schulhof und endet da mit der Mantelteilung. Besucher können danach ab 18.15 Uhr Weckmänner in der Schule holen.

Am Donnerstag, 9. November, feiern gleich drei Schulen St. Martin. Ab 17.30 zieht die Don-Bosco Schule mit der Friedrich-Fröbel Schule durch die Stadt. Der Zug führt über die Pestalozzistraße bis zur Fröbelstraße und endet auf dem Schulhof um circa 18.30 Uhr.

Die Kinder der Schule an der Virneburg feiern ebenfalls am Donnerstag, 9. November, ab 17.30 Uhr. Ihr Martinsumzug startet an der Martin-Luther-Kirche und endet um 19 Uhr an der Virneburgerstraße.

Und schließlich zieht der Martinszug der Paulus Grundschule am Donnerstag, 9. November, durch Berghausen. Start ist um 17.15 Uhr auf dem Schulhof am Mutter-Theresa-Weg. Die Kinder ziehen bis zur Treibstraße, wo anschließend auf der Wiese das Martinsfeuer entzündet wird. Interessierte können sich gerne hinter den Schülern beim Zug anschließen.

Der größte Langenfelder Martinszug schlängelt sich am Freitag , 10. November, durch Richrath. Vor dem Zug findet in der St. Martinus Kirche der ökumenische Gottesdienst ab 17.15 Uhr statt. Die Schulklassen starten um 18 Uhr vom Schulhof der Grundschule Richrath-Mitte. Die Mantelteilung St. Martins erfolgt gemeinsam mit dem Martinsfeuer um 18.30 Uhr auf dem Schützenplatz, Kaiserstraße.

Auch die Christopherus-Schule zieht am Freitag, 10. November, mit Laternen los. Die Kinder starten gegen 17.30 auf dem Schulhof und gehen über den Fahlerweg. Das Martinsfeuer wird im Anschluss auf dem Schulgelände entfacht.

Die Schüler der Peter-Härtling- Schule an der Gieslenberger Straße ziehen am Freitag, 10. November, durch Reusrath. Beginn ist um 17.30 Uhr und Ende gegen 19 Uhr.

Die Mädchen und Jungen der Immigrather Grundschule Am Brückentor sind am Montag, 13. November, auf den Straßen unterwegs. Ihr Martinszug geht von 17.30 bis 19 Uhr.

In Wiescheid ziehen die Grundschüler ebenfalls am Montag, 13. November, los. Die Mädchen und Jungen starten wie üblich auf dem Schulhof an der Parkstraße und ziehen von 17.30 bis 19 Uhr durch den Ortsteil.

Quelle: RP