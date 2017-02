Monheim: Hitdorfer Straße: Heute gehen die Bauarbeiten weiter

Die Regionalniederlassung Niederrhein des Landesbetriebs Straßen NRW beginnt heute mit der Sanierung des Radweges an der L 43 (Hitdorfer Straße). Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Mai.

Heike Schoog (og) ist stellvertretende Redaktionsleiterin in Langenfeld.

Gearbeitet wird von montags 7 bis freitags 19 Uhr zwischen der Anschlussstelle A 542-Kreuz Monheim Süd und der L 108 (Rheindorfer Straße). Während der Arbeitszeiten läuft der Verkehr im Baustellenbereich nur über einen Fahrstreifen. Baustellenampeln regeln den Verkehr. Für Radfahrer ist eine Umleitung ausgeschildert. Die Umleitung von Langenfeld in Richtung Hitdorf führt über die L 108 (Rheindorfer Straße), Rheinstraße und Voigtslach zurück auf die Hitdorfer Straße. Von Hitdorf in Richtung Langenfeld verläuft die Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge.

