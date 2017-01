Langenfeld: Hochzeitsmesse zeigt Trends in Reusrath

Angehende Brautleute können sich am Wochenende Anregungen für ihre Feier holen.

Eine Kollektion ist noch auf dem Weg von England nach Langenfeld, aber auch sie soll eingetroffen sein, wenn am kommenden Samstag, 11 Uhr, die zwölfte "Hochzeitsmesse mit Herz" im Reusrather Schützenheim beginnt. "Diese Kleider sind noch gar nicht auf dem Markt, so brandneu sind sie", sagt Elke Derks, Inhaberin von "Brautmoden mit Herz" am Konrad-Adenauer-Platz. Die 51-Jährige veranstaltet die Ausstellung, bei der Brautleute am Wochenende an der Brunnenstraße 51 die wichtigsten Dienstleister für ihre bevorstehende Feier finden.

Mit dabei ist ein breites Spektrum von Angeboten - "von jedem wichtigen Gewerk ist eine Firma vertreten", sagt Derks. So präsentiert die Bäckerei Jung neben der klassischen Hochzeitstorte in verschiedenen Ausführungen auch alternatives Gebäck. Ein Caterer gibt Kostproben seines Könnens. Ein Fotograf erläutert seine Konzepte, die Hochzeitsfeier zu dokumentieren, ein Blumenhändler stellt floralen Schmuck vor. Auch ein Auto-Verleih ist unter den Ausstellern. Angehende Bräute können sich bei einem Friseur und einer Nagelstylistin Anregungen für ihre Optik holen.

Das Team von Elke Derks stellt Brautmoden vor. "Wir präsentieren Trends wie zum Beispiel Spitze im Vintage-Style, Tüll prinzessinnen-like oder Märchenhochzeiten mit Glitzer", sagt sie. Models werden die Kleider in Crème und anderen Trendfarben vorführen. "Auch für den Bräutigam gibt's Mode." Ein DJ moderiert das Ganze, inklusive Gewinnspiel.

Die Hochzeitsmesse ist am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

(gut)