Langenfeld: In Langenfelds City erwacht der Frühling

Am Wochenende Garten- und Kunsthanderwerkmarkt, Fahrradaktionen und offener Sonntag. Von Eva Laprell

Blumen, Gartendekorationen, Kunsthandwerk und Fahrradaktionen bringen beim "Frühlingserwachen" an diesem Wochenende Farbe in die Innenstadt. Der Bummel entlang der Stände in der Fußgängerzone und in der Stadthalle werde nach dem langen Winter "auch ein Aufbruch für das eigene Gemüt", prophezeit Citymanager Jan Christoph Zimmermann. Auf dem Programm stehen eine Fahrradrallye und nicht zuletzt der verkaufsoffene Sonntag.

Ostermarkt Die CDU Langenfeld-Mitte lädt für Samstag (10-18 Uhr) und Sonntag (11-18 Uhr) zum 22. Ostermarkt ein, den einst die Frauen-Union initiiert hatte. "Es gibt in und vor der Stadthalle viel Kunsthandwerk", kündigt die Langenfelder CDU-Vorsitzende Dr. Barbara Aßmann an. Osterdeko aus den Niederlanden, schwedische Leinen, Seidenmalerei, Porzellan aus Thüringen und vieles mehr wird verkauft, es gibt auch selbstgebackene Kuchen und Torten. An beiden Tagen um 16 Uhr wird ein Stoffhase verlost.

Frühlingsmarkt Zahlreiche Blumenhändler werden in der Fußgängerzone ihre Ware anbieten. Dekoartikel und Gartenmöbel sind auch haben. "Alle Dinge, die Lust auf Frühling machen", fasst Marktveranstalter Georg Ott zusammen. Für Kinder gibt es ein Karussell, Bungeespringen und einen Riesenpool mit Aquabällen. Auch für kulinarische Leckereien wird laut Ott gesorgt.

Fahrradaktionstag Organisiert vom städtischen Klimaschutzteam steht er zum achten Mal auf dem Programm. Geplant sind Informationsstände zu Sicherheit und Unfallschutz, Beratungsstände und eine Fahrradbörse. "Das Schwerpunktthema am Sonntag ist das Lastenrad", kündigt Klimaschutzbeauftragte Verena Wagner an. Am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr können Räder, wie etwa Transport-, Liege- und Tandemräder ausprobiert und auf dem Marktplatz Probe gefahren werden. Eine Fahrradrallye entlang der so genannten Plattenläden, in denen Radler bei einer Panne Luftpumpe und Flickzeug bekommen, sowie zu Baumärkten ist auch geplant. Beim dazugehörigen Quiz sind Preise zu gewinnen.

Immobilientag In der Hauptstelle der Stadt-Sparkasse, Solinger Straße 51-59, können sich Interessierte am Sonntag (11-16 Uhr) einen Überblick über zum Verkauf angebotene Häuser und Wohnungen verschaffen. Berater informieren über die Baufinanzierung.

Verkaufsoffener Sonntag "Abgerundet wird das Wochenende durch den verkaufoffenen Sonntag", so Zimmermann. Die meisten Läden in der Innenstadt haben zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. Verschiedene Händler haben auch Aktionen geplant.

Gratis Parken Am Sonntag ist das Parken in städtischen Parkanlagen kostenfrei, auch in den Tiefgaragen der Stadtgalerie und des Marktkarrees. Für Samstag gilt: 50 Cent pro angefangene Stunde. "Alle, die mit dem Fahrrad kommen, kriegen auf jeden Fall einen kostenlosen Parkplatz", merkt Verena Wagner an.

Quelle: RP