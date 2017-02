Kreis Mettmann: Jeder vierte Azubi bricht seine Lehre ab

Fast jeder vierte Lehrling bricht seine Ausbildung vorzeitig ab. Häufig, weil die jungen Leute den Anforderungen in Theorie und Praxis nicht gewachsen sind oder es zu Schwierigkeiten im Miteinander zwischen Azubi und Arbeitgeber gekommen ist. "Doch das ist vermeidbar", so die Arbeitsagentur. Denn es gibt ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) durch die Arbeitsagentur und das Jobcenter.

In der Berufsschule hagelt es Fünfen und Sechsen? Im Lehrbetrieb gibt es Ärger mit dem Ausbilder? Dann ist Gefahr im Verzug, denn der Abschluss der Ausbildung ist mehr als fraglich. Höchste Zeit, sich Unterstützung zu holen. Und zwar von der örtlichen Agentur für Arbeit in Mettmann. Sie bietet ausbildungsbegleitende Hilfen an. Und zwar kostenlos für Azubi und Ausbildungsbetrieb. Junge Menschen erhalten Unterstützung, wenn sie sich in einer betrieblichen Berufsausbildung oder in einer Einstiegsqualifizierung befinden. Was konkret gefördert wird, hängt von den "Lücken" des Auszubildenden ab. Dazu stimmen sich Ausbildungsbetrieb und Berufsschule ab. Und dann wird ein individuelles "Hilfspaket" geschnürt, das ganz gezielt auf die Förderbedürfnisse des jungen Menschen ausgerichtet ist.

Die Hilfen können Wissensvermittlung in Allgemeinbildung oder in Fachtheorie, Sprachunterricht oder eine sozialpädagogische Begleitung sein. Der Azubi kann Hilfe bei der Vorbereitung auf Klassenarbeiten und Prüfungen erhalten, Nachhilfe in Deutsch, Unterstützung bei Alltagsproblemen und vermittelnde Gespräche mit Ausbildern, Lehrkräften und Eltern. Diese Unterstützung kommt von qualifizierten Bildungsträgern im Auftrag der Agenturen für Arbeit, etwa der Jugendwerksatt Monheim. Und zwar als Einzelunterricht oder in Kleingruppen für drei bis acht Stunden pro Woche. Üblicherweise findet dieser Unterricht nach der Arbeitszeit statt. Fragen beantwortet die Agentur für Arbeit im Kreis unter Telefon 0800 4 5555 00.

(elm)