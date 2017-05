später lesen Langenfeld Jürgen von der Lippe gibt sich tierlieb 2017-05-04T18:23+0200 2017-05-05T00:00+0200

Einen Witz mit Bart braucht niemand. Mit Vollbart kann er aber lustig sein. Besonders wenn er aus dem Gesichtspullover von Jürgen von der Lippe herausschießt. Am Samstag, 13. Mai, 20 Uhr, ist der Altmeister des gemütlichen, doch häufig genug auch hintersinnigen Humors in Langenfeld zu Gast. In der Stadthalle bietet der notorische Hawaiihemdträger eine Comedy-Lesung mit dem Titel "Der König der Tiere".

