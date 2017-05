Langenfeld: Jugendkunstschule lehrt kreatives Tanzen

Für Tanzbegeisterte unterschiedlicher Altersstufen starten im Mai gleich zwei neue Kurse der Jugendkunstschule Langenfeld unter der Leitung des professionellen Tänzers und Choreografen Giovanni Saturno.

Thomas Gutmann (gut) ist Lokalredakteur der Rheinischen Post in Langenfeld/Monheim.

"Dance für Pänz" für Sechs- bis Elfjährige beginnt am Dienstag, 23. Mai, 17 bis 18 Uhr, im Kulturzentrum, Hauptstraße 133. An insgesamt sechs Terminen werden die Nachwuchs-Tänzer auf kreative und mitreißende Weise in die Welt des Tanzes eingeführt: Es wird gespielt und getanzt. Im Verlauf des Kurses entsteht eine tolle Choreographie zu passender Musik. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, Jungen oder Mädchen - jeder kann mitmachen. Anmeldung unter Kurs-Nr. 7203.

Jazz- und Modern Dance können Jugendliche zwischen 12 und 16 in dem gleichnamigen Kursus kennenlernen, den die Jugendkunstschule ab dem 23. Mai, 18 Uhr, im Kulturzentrum anbietet. An sechs Terminen (je eine Stunde) können die Teilnehmer ihre Performance verfeinern. Zu motivierender Musik entwickeln die jungen Tänzer beeindruckende Choreographien. Der Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet (Kurs-Nr. 7402).

Infos bei der VHS im Rathaus, Telefon 02173 794-4555/-4556.

