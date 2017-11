später lesen Siebenjähriger verletzt Junge gerät mit Unterarm in Garagen-Rolltor FOTO: Farooqi FOTO: Farooqi 2017-11-03T17:02+0100 2017-11-03T16:59+0100

Ein siebenjähriger Monheimer ist in einer Tiefgaragenzufahrt mit dem Arm in die Aufwicklung eines Rolltores geraten. Laut Feuerwehr war er am frühen Donnerstagabend etwa eine Viertelstunde lang eingeklemmt – ehe ihn die Einsatzkräfte aus seiner schmerzlichen Lage in gut zwei Meter Höhe befreiten.